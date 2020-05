Lavoro: Catalfo, licenziamenti Jabil iniziativa ingiustificata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di licenziamenti radicalmente nulli - ha affermato Catalfo - in quanto sono stati intimati oltre il termine che la legge prevede dopo la chiusura della procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda”. Inoltre, per il Ministro, “Jabil nel fare ricorso alla Cigo Covid-19 ha evidentemente manifestato l’intenzione di utilizzare uno strumento a carattere straordinario ed emergenziale, interamente a carico della finanza pubblica, finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica”. Si tratta perciò di “una iniziativa assolutamente ingiustificata - ha proseguito Catalfo - sia dal punto di vista sociale sia in contrasto con le disposizioni normative adottate dal Governo con il decreto Cura Italia e prorogate con il dl Rilancio”. L’incontro è stato aggiornato a domani pomeriggio quando, su esplicita richiesta del ministro, saranno presenti al tavolo anche i componenti del Consiglio di amministrazione di Jabil. (com)