Roma: Battaglia (Pd), si ascolti protesta volontari su mancato arrivo bonus affitto e buoni spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una città in difficoltà che da settimane attende il buono spesa e che spera nella rapidità dell'erogazione dei bonus per l'affitto, non stupisce che il volontariato spontaneo riunito sotto lo slogan di 'Resistenze contagiose' abbia richiamato alla responsabilità il Municipio VII e Roma Capitale con un flash mob stamattina davanti a piazza Cinecittà". Lo afferma, in una nota, Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "Si ascolti quella voce e si metta la macchina amministrativa nelle condizioni di dare risposte in tempi brevi. Non è tempo di campagne elettorali - aggiunge Battaglia -. E' tempo di assunzione di responsabilità istituzionale. Bene hanno fatto i volontari e le volontarie di Roma e del Municipio VII a manifestare il loro disagio di fronte alla solitudine in cui, in questi mesi, hanno dato risposte alimentari e sociali organizzando raccolte e portando cibo a migliaia di famiglie", conclude Battaglia. (Com)