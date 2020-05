Autostrade: su A1 Milano-Napoli chiusure notturne del tratto Torrenova e Gra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, nelle quattro notti consecutive di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, con orario 21:00-5:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Torrenova e il Gra (Grande raccordo anulare di Roma), in direzione di Roma. Lo comunica Autostrade. Di conseguenza, negli stessi giorni e orari, non si potrà accedere all'area di servizio "Tuscolana est", situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, Autostrade precisa che dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Torrenova, si potrà proseguire sulla Ss6 Casilina, in direzione di Roma. (Com)