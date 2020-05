Libano: esercito sequestra merci nella Bekaa, al confine con la Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito libanese ha annunciato oggi di aver sequestrato un carico di cibo, elettrodomestici e prodotti per la pulizia a Ras Baalbeck, nella valle della Bekaa, a ridosso del confine con la Siria. Il sequestro si inserisce nel quadro degli sforzi per combattere il contrabbando al confine con la Siria. I militari dell’esercito libanese hanno arrestato l’uomo che guidava un camioncino che trasportava le merci, si legge sul sito dell’esercito. Il sospettato è stato portato davanti al giudice in tribunale. La questione del traffico illegale transfrontaliero è tornata alla ribalta nelle ultime settimane, spingendo la polizia a rafforzare le misure adottate. A tal proposito, nei giorni scorsi il capo della sicurezza generale libanese, Abbas Ibrahim, si è recato a Damasco per discutere della questione. Secondo quanto riferito oggi dall’emittente libanese “Mtv”, l'esercito libanese ha chiuso il "90 percento" dei valichi di frontiera illegali, utilizzati per contrabbandare diversi tipi di merce, principalmente farina e gasolio in Siria.Tra il 7 e il 14 maggio i militari hanno sequestrato circa 215.000 litri di olio combustibile e 71 tonnellate di farina al confine tra Libano e Siria, arrestando molti sospetti contrabbandieri, ha fatto sapere l’esercito. Lo Stato libanese spende miliardi di dollari in sussidi per beni di prima necessità, come carburante e farina, ma i trafficanti spesso li vendono in Siria, dove ormai da 10 anni è in corso la guerra civile. (Lib)