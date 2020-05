Spagna: migliaia di macchine in strada a Madrid per la manifestazione di Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 6000 macchine si sono riversate nelle strade di Madrid oggi per la protesta su "quattro ruote" promossa dal partito di estrema destra Vox contro il governo del premier Pedro Sanchez. Lo riferisce il quotidiano "El Pais", secondo a cui Madrid ci sono state significative ripercussioni per il traffico, anche se la capitale è stata solo una delle città dove c'è stata questa manifestazione. L'obiettivo della manifestazione è stato quello di chiedere le dimissioni di Sanchez e del vicepremier Pablo Iglesias, il leader di Podemos, per la sua gestione "criminale" della crisi del coronavirus. "Avanti, andate fino nell'ultimo angolo e suonate i vostri clacson in ogni via ed in ogni piazza", ha affermato il leader di Vox, Santiago Abascal. "La pulsione della libertà è irrefrenabile", ha aggiunto.(Spm)