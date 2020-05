Roma Municipio IV: Raggi nomina ex presidente Della Casa sua collaboratrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha nominato sua collaboratrice nel Municipio IV, a titolo gratuito, Roberta Della Casa, ex presidente sfiduciata all'unanimità dalla sua maggioranza lo scorso 13 maggio. La ex minisindaca andrà a ricoprire l'incarico, si legge nell'ordinanza firmata ieri, di "collaboratrice a titolo gratuito nell'ambito delle funzioni da lei svolte nel Municipio IV" per le sue "specifiche conoscenze della realtà territoriale acquisite nell'esercizio del mandato di presidente". Inoltre, secondo quanto riporta l'ordinanza, Della Casa "riferirà esclusivamente e periodicamente alla sindaca e l'incarico non interferirà con l'attività dei componenti della giunta capitolina". L'incarico "avrà durata corrispondente alla durata della funzione svolta dalla sindaca in qualità di presidente del municipio Roma IV". Nell'ordinanza si legge anche che bisogna "garantire la coerente armonizzazione delle iniziative assumibili a livello municipale con le generali politiche dell'Amministrazione in modo da assicurare il massimo coordinamento tra i diversi livelli di governo cittadino". "L'incarico conferito - precisa l'ordinanza - non interferirà con l'attività dei componenti della giunta capitolina, non prefigura alcun ruolo gestionale o di preposizione a strutture municipali, né implica l'emanazione di indirizzi ai relativi uffici".(Rer)