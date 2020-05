Coronavirus: centinaia di selfie per flash mob 'social' per commissariare sanità lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone con il viso coperto da una mascherina listata a lutto con un nastrino nero hanno aderito al flash-mob virtuale per chiedere di commissariare la sanità della Lombardia postando sui social dei selfie e delle fotografie che le ritraggono. L’iniziativa, organizzata dalla rete Milano 2030, i Sentinelli, Arci, Medicina democratica e Casa comune, a cui partecipano cittadini comuni ma anche medici e infermieri è definita come “una campagna d’amore verso i lombardi”. “Devo pagare il test. È colpa mia? No è colpa di Regione Lombardia”, è un dei messaggi più frequenti che si leggono sui cartelli mostrati nelle fotografie dell’album Facebook. “Fontana e Gallera mollate la cadrega”, si legge in un foglio di un’altra manifestante. Quattro persone si sono fatte scattare una foto invece fuori dal Pio Albergo Trivulzio. “Ora basta - recitano due cartelli mostrati all’obiettivo - Fontana e Gallera responsabili morali del disastro lombardo, se ne devono andare”. Nelle scorse settimane la rete Milano 2030 aveva lanciato una petizione online, sponsorizzata dalle altre associazioni, sul commissariamento della sanità lombarda che a oggi ha raggiunto le 81mila sottoscrizioni.(Rem)