Venezuela: Corte suprema ordina “occupazione” tv a pagamento di proprietà Usa

- Il Tribunale supremo di giustizia del Venezuela ha ordinato “l’occupazione immediata” dell’emittente televisiva a pagamento “DirecTv”, di proprietà del gruppo multinazionale statunitense AT&T. In un comunicato stampa, i giudici hanno anche ordinato alla Commissione nazionale delle telecomunicazioni (Conatel), con l’aiuto delle forze armate, l’immediato sequestro di tutti i beni mobili e immobili, degli uffici commerciali, delle sedi amministrative, dei centri operativi e di trasmissione, delle antenne e di qualsiasi altra attrezzatura dell’emittente. Alcuni giorni fa il gruppo AT&T aveva interrotto improvvisamente i servizi di tv a pagamento dell’emittente in Venezuela, sostenendo di doversi attenere alle sanzioni varate dagli Stati Uniti contro il governo del presidente Nicolas Maduro e sottolineando l’assenza delle condizioni necessarie a continuare a operare nel paese caraibico. La decisione aveva suscitato parecchio scalpore in Venezuela, dove le trasmissioni d’informazione e intrattenimento di “DirecTv” sono tra le più seguite dalla popolazione. Il Tribunale supremo di giustizia di Caracas ha anche vietato a tutti i membri del consiglio di amministrazione di “DirecTv” di lasciare il paese, ordinando infine il congelamento di tutti i loro beni finanziari. (Res)