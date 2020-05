Coronavirus: Mascherine tricolori, migliaia di italiani con noi in piazza da Nord a Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarto sabato consecutivo di protesta per le Mascherine tricolori. Da Nord a Sud, in quasi cento piazze italiane, migliaia di italiani hanno manifestato, in modo pacifico contro le restrizioni del governo Conte e le misure economiche giudicate "insufficienti per far fronte alla grave crisi economica e sociale connessa all’emergenza sanitaria". "Nonostante le difficoltà - hanno spiegato le Mascherine tricolori - dovute alla presenza ancora parziale di restrizioni che persistono anche sulle modalità di organizzazione delle manifestazioni, si è riscontrato un grande aumento di partecipazione popolare agli appuntamenti. Grande presenza a Milano con quasi 200 persone in piazza 25 aprile e a Roma, dove in piazza del Popolo si sono registrate circa 500 persone. Ma grande presenza anche in molte altre città come Aosta, Trento, Bolzano, Torino, La Spezia, Parma, Verona, Trieste, Ancona, Firenze, Perugia, L’Aquila, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. Il prossimo obiettivo è l’organizzazione di una grande manifestazione nazionale a Roma". "Aumenta soprattutto la presenza dei rappresentanti delle categorie più colpite dalla crisi connessa all’emergenza Covid-19 - hanno sottolineato i promotori delle manifestazioni - Nelle diverse piazze sono intervenuti ristoratori, baristi, operatori del turismo, proprietari di B&B, tassisti, ma anche lavoratori che ancora attendono la cassa integrazione, disoccupati, genitori in difficoltà". “A quasi tre mesi di distanza dalla chiusura totale - si legge nel volantino diffuso in tutte le piazze - ci sono milioni di italiani che ancora non hanno visto un euro. Questo è inaccettabile! Siamo stanchi di sentire solo annunci da parte del governo, miliardi su miliardi che però restano solo sulla carta, 'potenze di fuoco' che vivono solo nella fantasia di Giuseppe Conte". (segue) (Ren)