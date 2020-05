Atlantia: Orlando (Pd), sarebbe meglio evitare ultimatum e ricatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Atlantia "il diritto del prestito esiste, il decreto prevede però che per l'erogazione di finanziamenti di questo livello ci sia una trattativa e credo si debba tenere conto di due fattori". Lo ha detto il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky Tg24. "Il primo - ha spiegato - è che è una azienda che gestisce una concessione e quindi il tema del rispetto degli impegni sulle tariffe è rilevante. Secondo, è una azienda che ha un contenzioso con lo Stato, anche se con una sua controllata, e credo che questi due temi andranno risolti come precondizione. In più da ligure direi che sarebbe meglio evitare ultimatum e ricatti, questo lo dico senza minimamente voler precludere la possibilità per un’azienda di poter accedere a un prestito. Ma per quello che c’è stato in questa Regione credo che i toni sarebbe meglio si cambiassero". (Rin)