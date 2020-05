Grecia-Turchia: Atene smentisce occupazione di pezzo di territorio vicino Evros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia che alcuni soldati turchi avrebbero "invaso e occupato" un pezzo di territorio greco lungo il confine nord orientale nell'area di Evros è falsa. Questo il commento del ministero degli Esteri di Atene, dopo che la notizia è circolata nelle scorse ore sui media. "Non c'è nessuna forza straniera sul territorio greco", ha dichiarato oggi in una nota il ministero degli Esteri ellenico. L'area in questione è quella di Melissokomeio, vicino alla parte sud del fiume Evros, che delimita il confine tra Grecia e Turchia. Le forze speciali della polizia turca hanno una presenza consistente nell'area dalle scorse settimane, nel tentativo di ostruire il lavoro delle autorità greche impegnate nella possibile espansione della barriera al confine per impedire il ripetersi di problemi legati ai flussi migratori. "Il governo ha già dimostrato che può difendere il confine della Grecia e dell'Europa e i nostri diritti sovrani", si legge nella nota della diplomazia di Atene. (Gra)