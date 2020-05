© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini delle Aule parlamentari di qualche giorno fa “non mi pare che preludano a un governo di unità nazionale, sempre se fosse un obiettivo utile e non credo che lo sia. Prima di andare al voto bisogna tornare in Parlamento e sono certo che non si troverebbe una maggioranza diversa da questa". Lo ha detto il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky Tg24.(Rin)