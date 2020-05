Governo: Orlando (Pd), alleati non possono lanciare un ultimatum a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda della regolarizzazione dei migranti ha "dimostrato che il Pd non è soltanto una forza che guarda alla navigazione tranquilla, quando c’è un tema che si ritiene fondamentale non esita a mettere in campo la durezza necessaria". Lo ha detto il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky Tg24. "Non pensiamo però che si possa convivere con degli alleati lanciando un ultimatum alla settimana o minacciandoli, perché alla fine il rischio è che si precipiti tutti - ha aggiunto -. Noi fino a quando è utile agli italiani pensiamo che valga la pena qualche volta anche porgere l’altra guancia ma ne abbiamo solo due. Soprattutto alcune pratiche di logoramento rischiano di tagliare il ramo sul quale siedono anche gli esponenti politici che si esercitano in questo. Trovo sia utile discutere e trovare delle mediazione ma questo non può avvenire quotidianamente sulle pagine dei giornali altrimenti rischia di essere un danno per il governo e per il Paese”. (Rin)