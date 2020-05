Terremoto: Rampelli (Fd'I), no ad archistar per ricostruzione Arquata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fd’I) esprime “assoluta contrarietà alle archistar per la ricostruzione dei borghi distrutti dal cratere”. Secondo Rampelli, “la presenza di Boeri, così come di qualsiasi altro rappresentante di quell'architettura finanziaria che ha sfigurato le città italiane rendendole ridicole cities stile americano, non è gradita. Arquata del Tronto e tutti i borghi distrutti dal sisma del 2016 dovranno essere ricostruiti com'erano". (com)