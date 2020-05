Bosnia: rinviate a novembre le elezioni amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale centrale della Bosnia Erzegovina ha deciso che le elezioni amministrative si svolgeranno quest'anno il 15 novembre invece del 4 ottobre. La decisione di rinviare di un mese e mezzo le elezioni è stata presa a causa dei problemi finanziari legati all'approvazione del bilancio, che dovrebbe anche assicurare i fondi per le consultazioni. Tra il 19 ed il 27 luglio decorrerà il periodo per presentare le candidature individuali; mentre per le liste il periodo sarà quello tra il 5 ed il 17 agosto. La campagna elettorale inizierà il 16 ottobre.(Bos)