Roma Municipio IV: Lega, nomina Della Casa è uno scandalo, vergogna

- "Non ci avremmo mai creduto, mai avremmo pensato che Virginia Raggi fosse tanto insensibile al nostro municipio. In spregio a tutto il territorio, nominando Roberta Della Casa in qualità di commissario del Municipio IV, ha dimostrato che, come nella storia dei peggiori scandali politici, il merito non conta nulla, ma vale solamente il principio di essere amici di una persona potente". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Roberto Santoro, già capogruppo Lega in Municipio IV. "Persone senza alcun rispetto di nessuno. Scriveremo immediatamente - aggiungono gli esponenti della Lega - al Prefetto per controvertire questa scelta. In quattro anni ha ucciso il territorio, tanto da essere sfiduciata dalla sua stessa maggioranza. Tutto il M5s ha sfiduciato il peggior presidente che abbiamo mai avuto. Ora è di nuovo in sella perché è amica del sindaco. Sono veramente vergognosi", concludono.(Com)