Roma Municipio IV: Fd'I, nomina Della Casa è sconcertante, giochi di palazzo a 5 stelle

- "Esattamente 10 giorni fa, con voto unanime di tutte le forze politiche, veniva sfiduciata la presidente Roberta Della Casa dai suoi stessi consiglieri di maggioranza Cinquestelle. Oggi troviamo a dir poco sconcertante che la sindaca Virginia Raggi possa aver pensato di potersi avvalere della consulenza proprio a chi lo ha ridotto nell'incertezza politica, nel malessere generale, nell'insicurezza e nel disarmante degrado". Lo dichiarano, in una nota, Fabrizio Ghera capogruppo Fd'I in Regione Lazio, Gianni Ottaviano membro Assemblea nazionale e coordinamento Romano Fd'I, Luca Scerbo membro coordinamento romano Fd'I e Matteo Mariani coordinatore Fd'I in IV Municipio. "Oggi la sindaca continua a non meritare la fiducia dei cittadini romani sconfessando il voto espresso democraticamente dai 24 Consiglieri in aula ed affidando il IV Municipio, per meri giochi di palazzo interni al M5s, alla stessa ex presidente 'nel perseguimento del predetto obiettivo partecipativo' per l'individuazione di azioni positive e di progettualità per lo sviluppo di modelli partecipativi che valorizzino la qualità del coinvolgimento dei cittadini' - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Sono già 4 anni che il IV Municipio con i 5 Stelle, non ha visto qualità, azioni positive e progettualità, come potrebbe mai averli adesso con la stessa persona in qualità di semplice consulente in una amministrazione ordinaria?", concludono.(Rer)