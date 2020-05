Fase 2: Toffanin (FI), contributi a fondo perduto e niente tasse per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin rilancia l'allarme della Cgia di Mestre sul rischio di chiusura per centomila aziende artigiane italiane nel 2020. “Un dramma – spiega in una nota - che sarà possibile evitare soltanto erogando a queste imprese sostanziosi contributi a fondo perduto, azzerando per l'anno in corso imposte erariali e sburocratizzando . Tutte misure che al momento non sono previste nel decreto Rilancio, che prevede anzi procedure sempre più complesse con ben 98 decreti attuativi, solo briciole come contributi a fondo perduto e nessuna misura shock per scongiurare il paventato licenziamento di 300mila lavoratori del settore. L'unico modo per tutelare realmente queste persone è quello di sostenere concretamente le imprese che danno loro lavoro”. (segue) (com)