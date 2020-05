Fase 2: Toffanin (FI), contributi a fondo perduto e niente tasse per imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Toffanin, “vietare per legge i licenziamenti è una misura totalmente inefficace se molti imprenditori, messi alle strette dall'emergenza economica conseguente al coronavirus, fossero costretti a gettare la spugna. Se i dati degli ultimi tre mesi, con 11mila attività fallite, sono in linea con quelli registrati nello stesso periodo degli ultimi tre anni, significa che la situazione pre-crisi era già preoccupante, che non si è fatto nulla allora e che a maggior ragione, o si adottano ora misure efficaci, oppure la drammatica previsione della Cgia si tramuterà presto in drammatica realtà". (com)