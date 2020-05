Brasile: coronavirus, vicino il sorpasso alla Russia per numero di casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono saliti a oltre 330 mila i casi confermati di contagio da coronavirus in Brasile, ora vicino a superare la Russia come secondo paese al mondo per numero di infezioni. È quanto evince dai dati comunicati dal ministero della Salute. Già di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia in Sudamerica, il Brasile ha riportato anche un totale di oltre 21 mila decessi per Covid-19. In Russia i casi registrati sono 335 mila, comunque ben al di sotto di quelli degli Stati Uniti, dove il dato sui contagi ha superato quota 1,6 milioni. La maggior parte dei decessi sono stati registrati nello stato di San Paolo, seguito da quelli di Rio de Janeiro, di Cearà, di Pernambuco, dell’Amazzonia e di Parà. Il numero di municipi brasiliani che hanno registrato almeno un caso di Covid-19 è aumentato di quasi 12 volte nel corso degli ultimi 53 giorni. Il presidente Jair Bolsonaro, che ha più volte denunciato "esagerazioni" da parte della stampa, difende la necessità di combinare la lotta all'emergenza sanitaria con la difesa dell'occupazione, evitando al paese la serrata totale praticata da diversi amministratori locali. Il capo dello Stato ha anche spinto per l'uso del farmaco antimalarico clorochina nei pazienti sin dai primi sintomi della malattia. Una posizione che ha portato alle dimissioni di due ministri della Salute, Luis Henrique Mandetta e Nelson Teich.(Brb)