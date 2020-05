Scuola: Granato (M5s), linea non cambia, merito sia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea del Movimento 5 Stelle sulla scuola, e sui concorsi in particolare, non cambia. Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione Bianca Laura Granato. "Il merito resta l'elemento centrale ed imprescindibile per accedere al ruolo di insegnante - aggiunge -. Accogliamo comunque con favore le parole del capogruppo del Partito democratico Andrea Marcucci, che dichiara di non voler rinunciare al merito ed alla selezione. Su questa base è possibile trovare un accordo, purché la selezione sia davvero meritocratica e che si evitino soluzioni pasticciate. Restiamo aperti al dialogo ed al confronto, ma indisponibili a derogare a questi principi".(com)