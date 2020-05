Spagna: premier Sanchez, la prossima settimana approveremo salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana il governo spagnolo approverà l'istituzione di un salario minimo di base, affinché "nessuno rimanga indietro". Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez, parlando alla nazione. "Sarà una prestazione permanente - ha spiegato -, come già esiste in altri paesi. Il suo costo si aggirerà attorno ai 3 miliardi di euro. Ne beneficeranno 850mila famiglie. E' cruciale ridurre la povertà". Parlando delle persone che faticano ad arrivare a fine mese, Sanchez ha detto: "E' a questa Spagna che il governo presterà tutta la sua attenzione". Secondo quanto spiegato da Sanchez, il salario minimo di base comincerà ad essere erogato già da giugno come prestazione di sicurezza sociale. (Spm)