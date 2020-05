Libia: ministro Esteri Egitto, necessario eliminare terrorismo per stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere la stabilità in Libia è necessario eliminare il terrorismo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante un colloqui con funzionari europei, secondo quanto riferito dall'emittente "al Arabiya". Shoukry ha sottolineato la necessità di raggiungere un accordo politico globale per la crisi libica. infine, il capo della diplomazia del Cairo ha invitato tutte le parti in Libia a tornare ai negoziati, volti a raggiungere un accordo politico per porre fine alla crisi. (Cae)