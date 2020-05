Coronavirus: brigata medici Cuba termina missione a Crema e lascia l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente cubano di medici e infermieri della Brigata “Henry Reeve” ha concluso la sua missione e lascia l’Italia dopo il lavoro svolto all’ospedale da campo allestito due mesi fa a Crema (CR) per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Sabato mattina nel centro del comune del Cremonese si è svolta una piccola cerimonia di ringraziamento alla presenza dell’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, dell’ambasciatore di Cuba in Italia, Josè Carlo Rodriguez Ruiz e del sindaco Stefania Bonaldi. “Un caloroso tributo da parte della Città di Crema e degli amministratori del territorio al contingente di medici e infermieri cubani che hanno lavorato insieme ai professionisti dell'Asst di Crema in questi mesi per combattere il covid 19. Ho espresso a nome di Regione Lombardia, insieme al sottosegretario Alan Christian Rizzi, la più sincera gratitudine all'Ambasciatore di Cuba, presente questa mattina”, ha scritto sui social l’assessore Gallera. “Ringrazio - ha detto in un breve intervento il diplomatico cubano - tutti gli enti che hanno fatto si che questa lotta contro la pandemia che si è verificata qui a Crema si è conclusa in modo positivo. E non posso che salutare e offrire riconoscenza a tutti i medici e agli infermieri italiani che hanno lavorato così duramente dall’inizio”. “La nostra immensa gratitudine - ha dichiarato il primo cittadino Bonaldi - è già visibile nei volti delle autorità qui presenti, che ringrazio di cuore, con una particolare commozione per i colleghi sindaci e sindache, che rappresentano altri volti, tanti altri volti, quelli di tutti i cremaschi, nessuno escluso, che vi stringono in un abbraccio affettuoso e sincero, ma anche pieno di nostalgia perché siamo certi che ci mancherete, proprio come dei fratelli. Dopo mesi di lutti, angoscia, dubbi, ora vediamo la luce ma solo perché ci siamo stretti gli uni agli altri - ha continuato - Donne e uomini del nostro Sistema Sanitario lombardo, Istituzioni, governanti e amministratori di ogni livello, ci siamo stretti a voi, cari medici ed infermieri della Brigata Cubana Henry Reeve e con voi al vostro popolo generoso, attingendo dalla vostra competenza e dalla vostra passione l’ossigeno necessario a tenere viva la fiducia, indispensabile nella lotta. Senza di voi tutto - ha concluso - sarebbe stato più difficile”. Anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ci ha tenuto con un post Facebook a salutare e ringraziare il personale sanitario cubano. “Oggi la Lombardia - ha scritto il governatore lombardo - saluta la brigata di medici e infermieri cubani, che ha prestato servizio all'Ospedale Maggiore di Crema. Un grande saluto, sono stati i primi ad accogliere la nostra richiesta di aiuto, gli ultimi a tornare a casa. Grazie”. (Rem)