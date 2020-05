© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ospedale San Giovanni si sono conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 maggio partono i test sierologici per i privati cittadini. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che non si registrano nuovi positivi in accesso al pronto soccorso. (Rer)