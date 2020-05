Decreto Imprese: Gelmini (FI) su Atlantia e Fca, inaccettabili ricatti governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanto sulla vicenda Fca quanto su quella Atlantia "il governo, dopo aver approvato in Consiglio dei ministri un decreto legge che permette alle imprese - grandi o piccole che siano - di chiedere finanziamenti garantiti dallo Stato, non può disattendere le procedure che esso stesso ha previsto. I prestiti non si concedono per via 'politica' o dietro preventivo assenso della Cgil: si danno a chi, a norma di legge, ne ha diritto". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "L'esecutivo - aggiunge - continua ad essere sotto scacco della logica anti-imprese del Movimento 5 Stelle. Ma non sono tollerabili atteggiamenti ricattatori nei confronti delle aziende e, indirettamente, dei lavoratori italiani. Su Atlantia poi siamo al corto circuito: le indecisioni della maggioranza rischiano di provocare lo stop agli investimenti, e mettere in ginocchio migliaia di lavoratori".(com)