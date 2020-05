© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ospedale pediatrico Bambino Gesù restano ricoverati in totale 7 pazienti al Centro Covid di Palidoro, tutti in condizioni stabili. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che da febbraio sono stati gestiti al Bambino Gesù circa 5.000 pazienti sospetti, di cui 1,5 per cento confermati positivi. (Rer)