Medio Oriente: domani riapre la chiesa del Santo sepolcro a Gerusalemme

- La chiesa del Santo Sepolcro riaprirà domani, 24 maggio, dopo due mesi di chiusura a causa dello scoppio della pandemia Covid-19. Secondo una nota stampa diffusa oggi, l'ingresso sarà limitato a 50 persone alla volta. I cristiani ritengono che nel luogo dove si trova la chiesa Gesù sia stato crocifisso, sepolto e resuscitato. I fedeli non potranno entrare se hanno sintomi, devono indossare mascherine per il viso e devono mantenere una distanza di 2 metri. Inoltre, dovrebbero anche evitare di toccare o baciare gli oggetti nel luogo sacro. La chiesa è stata chiusa a marzo scorso come la maggior parte degli altri siti in Terra Santa, in conformità con le severe misure imposte da Israele e dall'Autorità nazionale palestinese per contenere la diffusione del virus. (Res)