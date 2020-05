Alitalia: Pd, prossimo management dovrà essere all'altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera e Martina Nardi, capogruppo Pd in commissione Attività produttive di Montecitorio intervengono su Alitalia chiedendo “al governo e a tutte le forze che lo sostengono massima trasparenza e chiarezza sulle scelte e sul futuro di un azienda strategica per il nostro Paese e sulla quale sono stati investiti e verranno investite ingenti risorse pubbliche. Il prossimo management dovrà essere all'altezza delle sfide che il futuro ci riserverà”. Secondo i deputati, “uscite autonome e sponsorizzazioni ad persona, come quelle portate avanti dalla senatrice Lupo del Movimento 5 Stelle, non sono soltanto inopportune ma tradiscono un utilizzo personale del ruolo pubblico inaccettabile e controproducente".(com)