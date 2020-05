Milano: sbatte la testa a terra dopo pestaggio di gruppo, grave 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino marocchino di 29 anni è stato pestato brutalmente ieri sera alla periferia Sud di Milano da un gruppetto di nordafricani. L’aggressione è avvenuto intorno alle 21.45 in via Boifava angolo via dei Missaglia. A chiamare la Polizia sono stati alcuni passanti che hanno assistito all’aggressione. Secondo quanto riferito dai testimoni presenti la vittima è stata accerchiata da quattro uomini che hanno incominciato a colpirla con calci e pugni. All’improvviso il 29enne è caduto a terra e ha sbattuto la testa sul marciapiede perdendo conoscenza. A quel punto gli aggressori sono scappati a piedi in direzione di via Santa Teresa. Sul posto, oltre gli agenti dell’ufficio Volanti della Questura, sono arrivati anche i soccorritori del 118 che hanno trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è ricoverato in prognosi riservata ma fuori pericolo di vita. (Rem)