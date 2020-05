Spagna: premier Sanchez, lo stato d'emergenza è ancora necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono contraddizioni tra la posizione del ministro dell'Economia Nadia Calvino e quella del leader di Podemos, il vicepremier Pablo Iglesias. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez ha risposto ad una delle molto domande oggi in conferenza stampa sul patto con gli indipendentisti baschi per il sostegno alla proroga dello stato d'emergenza in cambio dell'abolizione della riforma del lavoro approvata nel 2012 dal Partito popolare (Pp). La ministro dell'Economia Calvino ha definito "assurda" l'abolizione della riforma accettata dal governo, mentre Iglesias è stato uno dei principali promotori dell'intesa con gli indipendentisti baschi. "E' evidente che la riforma del lavoro del Pp ha infranto molti diritti del lavoro e ne ha reso precari altri", ha dichiarato Sanchez sostenendo che si stanno cominciando a "correggere i difetti di questa riforma". (segue) (Spm)