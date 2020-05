Roma: volontari "Resistenze contagiose" protestano davanti Municipio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I volontari di "Resistenze contagiose" hanno protestato questa mattina davanti al VII municipio di Roma per chiedere chiarezza sul mancato arrivo dei buoni spesa e bonus affitti. "Siamo le realtà che in questi anni si sono occupate di cultura, sociale, ambiente, lavoro, questione di genere, diritti. Abbiamo realizzato un flash mob davanti al Municipio VII, portando cassette per alimenti vuote a segnalare l'emergenza sociale in città - spiega uno dei manifestanti Alessandro Lucarelli, portavoce di Resistenze Contagiose -. Una emergenza che la presidente Lozzi e la sindaca Raggi non vedono e non riescono ad affrontare. C'eravamo, ci siamo, ci saremo. Siamo risorse fondamentali in un Municipio sempre più privo di servizi e cultura. Abbiamo riempito e distribuito in questi 2 mesi centinaia di cassette di generi alimentari e non solo, per le persone e le famiglie del nostro territorio. Nell'emergenza - continua Lucarelli - ci siamo occupati della sopravvivenza di tante e tanti che non risultano nei vostri elenchi. Da parte della politica, di chi si professa paladina della partecipazione e della legalità, pretendiamo informazioni chiare sull'emergenza casa, sui buoni spesa non distribuiti, sui pacchi mai arrivati". "Per questa ragione - conclude - anche noi saremo alle 15.00 in Campidoglio per la manifestazione cittadina di volontarie e volontari della distribuzione dei pacchi alimentari".(Com)