Farnesina: rientro in Italia delle famiglie recatesi in Colombia per adozioni internazionali

- Stanno facendo rientro in Italia tutte le famiglie che si erano recate in Colombia per concludere le procedure di adozione internazionale e che si erano trovate bloccate nel Paese a causa dei ritardi nel rilascio della documentazione causati dal protrarsi del periodo di quarantena che ha interessato anche tribunali e uffici pubblici. Lo riferisce la Farnesina tramite una nota. Questo risultato è stato possibile grazie all'incessante collaborazione tra l'unità di crisi della Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Bogotá rimasta in contatto quotidiano con le famiglie fornendo supporto e assistenza. L'ultima famiglia adottante ancora presente in Colombia è invece ancora impegnata nell'iter di adozione, che dovrebbe presumibilmente concludersi tra qualche settimana. Una volta completato tale percorso ed ottenuto dalle Autorità colombiane il passaporto per il minore, alla famiglia verrà riconosciuta assoluta priorità' per il rientro con i voli che saranno disponibili in quelle date. (Com)