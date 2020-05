Mafia: sindaco Sala, l'unica strada da seguire è quella della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono passati 28 anni dalla strage di Capaci, ma gli insegnamenti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, assassinato pochi mesi dopo, continuano ad accompagnarci nella nostra quotidianità: questo la mafia non l’aveva previsto. Nel tempo i loro valori di libertà e giustizia si sono diffusi tra le coscienze delle donne e degli uomini onesti, rafforzando le nostre consapevolezze. Noi tutti abbiamo un’eredità importante da portare avanti: lavorare per un mondo libero dalla criminalità organizzata. L’unica strada da seguire, oggi domani e sempre, è quella della legalità". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione del 28esimo anniversario dell'attentato di Cosa Nostra in cui fu ucciso il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie e la scorta. Al breve messaggio il sindaco ha anche postato la foto dello striscione appeso dal balcone di Palazzo Marino, che ritrae Giovanni Falcone e la scritta "È tempo di andare avanti". (com)