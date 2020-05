Mafia: assessore Lombardia, Falcone un eroe per sempre nel cuore di tutti gli italiani per bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati 28 anni da quella barbarie ma Falcone è un eroe il cui ricordo rimarrà per sempre nel cuore di tutti gli italiani per bene. La Regione Lombardia non abbassa la guardia nel suo costante impegno nella lotta alla criminalità organizzata, assieme alla Commissione antimafia". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, che questa mattina in occasione del 28esimo anniversario ha deposto un mazzo di fiori al cippo commemorativo che l'amministrazione Moratti nel 2010 aveva posizionato nei giardini di via Benedetto Marcello per ricordare i giudici Borsellino, Falcone e moglie e le loro scorte. "Anche perché – conclude De Corato – abbiamo segnali importanti di infiltrazioni mafiose nelle province di Mantova e Cremona provenienti dai territori del nord dell'Emilia-Romagna. Continueremo a investire nel riuso dei beni confiscati alle mafie".(com)