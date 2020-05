Terremoto: Simoncini su ricostruzione Arquata, si pensi a funzionalità e non ad archistar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ancora una volta si pensa prima all’archistar e dopo alla funzionalità. In Italia il bello esiste già. L’architettura è importante ma in una ricostruzione di questo tipo è fondamentale il dialogo con il territorio e il rispetto delle funzionalità strutturali ed energetiche”. Lo afferma, in una nota, Sandro Simoncini, urbanista e docente a contratto di Economia delle imprese all’Università Uninettuno in merito all’assegnazione all’archistar Stefano Boeri della ricostruzione di Arquata del Tronto, il paese dell’ascolano completamente distrutto dal terremoto del 2016. “Il che significa – continua Simoncini - restituire la vera identità ad Arquata, pensando prima di tutto a reinserirla in un contesto territoriale specifico costituito dalla sua storia, la sua urbanistica, la viabilità e la rete infrastrutturale, ma anche dalle sue fragilità. Per questo sarebbe opportuno inserire nel progetto di ricostruzione almeno un architetto figlio di quel territorio che non solo abbia una profonda conoscenza dell’ambiente ma che lo abbia vissuto e compreso nei suoi aspetti umani e sociali. A tal proposito condivido la denuncia del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, sulla necessità di recuperare l’identità storica del borgo e di tutti i paesi drammaticamente distrutti dal sisma. Se tutte queste variabili saranno rispettate – conclude Simoncini - il progetto sarà, sicuramente, bello. Con tutto il rispetto per il Wonderwoods di Utrecht o lo Smart Forest City di Cancun, qui siamo in Italia e non c’è nulla da inventare: ad Arquata la bellezza c’è già. Citando Vitruvio, ora serve renderla solida e utile”.(Com)