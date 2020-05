Mascherine per insegnanti e studenti: l'annuncio del commissario per l'emergenza Arcuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il ministro Azzolina stiamo predisponendo le dotazioni di sicurezza che devono essere disponibili in tutte le scuole il 17 giugno quando inizieranno gli esami di maturità. Esami che devono essere fatti in assoluta sicurezza". Lo ha affermato il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale. "Distribuiremo le mascherine gratuite per il personale docente e non docente e per gli studenti e stiamo iniziando a studiare per capire come approcciare la ripresa dell’attività scolastica a settembre" ha anche detto. (Rin)