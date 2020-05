Turismo: l'Austria autorizza "corridoi" verso l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria ha deciso di consentire ai turisti provenienti dalla Germania e dalla Svizzera di attraversare il paese anche per raggiungere l'Italia. E' quanto confermato oggi dal ministero dell'Interno di Vienna, secondo cui il territorio austriaco può essere attraversato già da oggi ma senza fare soste nel paese. Il chiarimento del ministero dell'Interno di Vienna, che consente quindi dei "corridoi" per i turisti che vogliono raggiungere l'Italia, arriva dopo che nelle scorse ore era emersa la possibilità di un blocco austriaco all'arrivo di turisti nel nostro paese. Secondo quanto affermato in settimana dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, aprire il confine dell’Austria con l'Italia “sarebbe irresponsabile". (Res)