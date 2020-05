Mafia: sindaci, alle 17.58 un minuto di silenzio per ricordare strage Capaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, onorerà la memoria delle vittime della strage di Capaci osservando un minuto di silenzio sotto il Palazzo di Città di Bari, alle 17.58. Nel momento esatto in cui venne azionata la bomba che uccise Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta i sindaci in tutta Italia indosseranno la fascia tricolore e, in silenzio, ricorderanno quell'estremo sacrificio, uniti, sia pure a distanza come impone l'emergenza sanitaria, perché "la lotta contro la criminalità organizzata che ha nella giornata di oggi il suo momento più sentito e collettivo, non può conoscere soste". (com)