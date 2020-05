Arabia Saudita-Iraq: ministro Finanze Allawi incontra capo diplomazia Bin Farhan al Saud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione irachena, composta da Ali Abdul-Amir Allawi, ministro delle Finanze, e da Salim Chalabi, consigliere del primo ministro, ha incontrato il ministro degli Esteri saudita, principe Faisal bin Farhan al Saud, alla presenza di Qahtan Taha Khalaf, ambasciatore dell’Iraq in Arabia Saudita. Lo riferisce oggi la rappresentanza diplomatica dell’Iraq a Riad. "Le due parti hanno affermato la profondità delle relazioni fraterne tra i due paesi e la disponibilità del governo iracheno a rafforzare i legami con l'Arabia Saudita e a coordinare le loro posizioni su questioni arabe e internazionali di interesse comune”, si legge nella nota dell’ambasciata dell’Iraq. "Il ministro degli Esteri saudita ha espresso il sostegno del suo paese al governo iracheno e i suoi sforzi per superare la difficile situazione contro il terrorismo, esprimendo la disponibilità del regno a sostenere l'Iraq in tutti i campi e garantire il ritorno della sicurezza e della prosperità economica”, prosegue la nota. La parte irachena ha sottolineato l'importanza di sviluppare relazioni in tutti i campi, in particolare economici, commerciali e nel settore degli investimenti, e di avviare nuovi settori di cooperazione e sviluppo. (Res)