Civitavecchia: sgominata piazza di spaccio, tre arresti

- I carabinieri della compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, nella giornata di ieri hanno arrestato tre persone, tutte residenti a Civitavecchia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato alla Prefettura di Roma un uomo come assuntore di droghe. In particolare i carabinieri della stazione di Civitavecchia principale da diversi giorni avevano notato un andirivieni di giovani da un’abitazione di via Tarquinia. I militari al termine di un servizio di osservazione, hanno fatto scattare il blitz e bloccato un acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina, e successivamente hanno fatto incursione nell’abitazione. E' stato accertato che il gruppo di spacciatori, composto da un uomo 45enne, da una donna 42enne e da un terzo individuo 56enne, tutti con precedenti, avevano attuato un sistema di spaccio ben architettato, nel quale la donna e l’uomo più anziano fungevano da “palo” e da “spacciatore”, prendendo contatti con gli acquirenti, mentre il terzo attendeva gli ordinativi all’interno dell’abitazione e preparava la dose richiesta, che veniva successivamente consegnata. I militari nel corso della perquisizione hanno trovato, 85 grammi di cocaina purissima e sostanza utile per il taglio dello stupefacente. Una volta immessa sulla piazza avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. Sono stati inoltre rinvenuti ben 5 bilancini di precisione e la somma di 4.300 euro, in contanti avvolte nel cellophane e occultata sotto un lavandino. Quanto trovato è stato sequestrato. Al termine degli accertamenti i tre sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni a disposizione dell'Autorità giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore.(Rer)