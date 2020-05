Energia: Putin, governo russo non applichi sanzioni per mancato rispetto Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al governo di non applicare sanzioni per il mancato rispetto dei livelli di produzione di petrolio rispetto a quelli stabiliti nell'accordo Opec+. E' quanto si apprende da un documento pubblicato sul portale online del Cremlino e citato dall'agenzia di stampa "Sputnik". "Il governo russo dovrebbe assicurare che le sanzioni non saranno applicate per il mancato rispetto degli indicatori sulla produzione di petrolio contenuti negli schemi tecnologici per lo sviluppo dei giacimenti di idrocarburi per tutta la durata dell'accordo sulla limitazione della produzione da parte dei paese Opec e degli Stati non membri dell'Organizzazione", si legge nella nota della presidenza russa. (Rum)