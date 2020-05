© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella contro le mafie è una “battaglia culturale, da condurre, come diceva Giovanni Falcone, impegnando le forze migliori delle istituzioni”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Laura Boldrini. ”Ricordare oggi la Strage di Capaci non è solo esercizio di memoria ma dovere per chi difende i valori di legalità, giustizia e senso dello Stato”, aggiunge.(Rin)