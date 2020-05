Mafia: Crippa (M5s), testimonianza Falcone resti viva nei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' “importante” oggi ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa. "Tutti servitori dello Stato - sottolinea - che hanno perso la vita, per difendere i principi sanciti dalla Costituzione, nella lotta contro cosa nostra. La strage di Capaci, a 28 anni di distanza, con i suoi martiri, non può e non deve essere dimenticata, ma ne va tramandato il ricordo, soprattutto alle nuove generazioni, affinché resti vivo l'esempio e la testimonianza di Giovanni Falcone e l'importanza della cultura della legalità, come argine e strumento di contrasto a tutte le mafie". (com)