Africa: Oms, oltre 100 mila i casi di coronavirus nel continente

- Sono saliti a oltre 100 mila i casi di contagio da coronavirus nel continente africano. Lo ha annunciato Matshidiso Moeti, direttrice regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Africa, aggiungendo che il numero di decessi per Covid-19 è invece pari a 3.100. “Per ora la pandemia ha avuto un impatto morbido in Africa. Il continente è stato risparmiato dagli alti numeri di decessi che hanno devastato altre regioni del mondo”, ha osservato la dirigente dell’Oms. Mike Ryan, direttore esecutivo del Programma di emergenze sanitarie dell’organizzazione, ha tuttavia espresso preoccupazione per l’accelerazione del numero dei contagi in diversi paesi. Soprattutto perché in Africa vi sono popolazioni “molto, molto vulnerabili”. “Non sappiamo quale possa essere l’impatto della pandemia su bambini denutriti in stato di malnutrizione cronica, né sui campi di accoglienza sovraffollati del continente. Dobbiamo ancora imparare tanto”, ha spiegato Ryan. (Res)