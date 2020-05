Fase 2: Masini (FI), vigilare su aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la senatrice di Forza Italia Barbara Masini mette in guardia sull'aumento dei prezzi a causa dell'emergenza Covid-19. “La situazione economica in questo momento è senza dubbio delicata, ma questo non può essere un alibi per lasciare libero sfogo alla giungla degli aumenti - afferma in una nota -. Dalle riaperture in molti stanno denunciando un aumento considerevole dei prezzi, soprattutto dei servizi alla persona, e in alcuni casi spunta persino la voce 'contributo Covid' sugli scontrini. È necessario che il governo vigili sull’argomento e a questo proposito presenterò un’interrogazione per chiedere al ministro Patuanelli di mettere in campo tutti gli strumenti utili a tutelare i consumatori e i commercianti onesti". (com)