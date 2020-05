Decreto Scuola: Bernini (FI), bloccato nella palude dei vertici di maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto scuola è ancora bloccato “nella palude dei vertici tra governo e maggioranza. Intanto i docenti precari aspettano di capire se ci saranno modifiche ai concorsi, se la ministra dei quiz alzerà bandiera bianca e se le graduatorie di istituti di seconda e terza fascia verranno riaperte”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. “Gli studenti aspettano lumi sull’esame di Stato, le famiglie sull’apertura del prossimo anno scolastico – continua -. Oggi insegnanti, studenti e genitori scenderanno in piazza in sedici città italiane per chiedere che da settembre si torni tutti in classe, perché la didattica a distanza è la didattica dell’emergenza, e dopo sei mesi dall’inizio del lockdown, se si parlerà ancora di soluzioni d’emergenza verrà certificato un altro fallimento del governo. Nel frattempo chi sta rientrando ora al lavoro non sa se e quante materne stanno per riaprire, e se ci saranno centri estivi. Un caos assoluto che penalizza soprattutto le donne, che dovranno qualcuna rinunciare al lavoro e altre gestire una quotidianità sempre più complessa".(com)