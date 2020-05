Roma: assessore, Zingaretti contro Raggi con toni da stadio come Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco, "per i romani non è una notizia, ma una minaccia". Così, secondo quanto riporta "Il Messaggero", il governatore della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiuderebbe a qualsiasi tipo di alleanza Pd-M5s o sostegno alla Raggi, in vista delle prossime elezioni nella Capitale. All'indiscrezione, emersa sul giornale, non è mancata la replica da parte di alcuni componenti della giunta capitolina. In particolare, su Facebook, l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis, afferma: "Oggi anche Zingaretti si iscrive al tiro al bersaglio. Nonostante il ruolo e la carica da lui ricoperti, in una dichiarazione rilasciata a 'Il Messaggero' si abbassa a toni e slogan da stadio che ricordano tanto le sfuriate e le spettacolarizzazioni di Salvini - scrive De Santis -. Ogni volta che il nome di Virginia Raggi si colloca al centro del dibattito, parte un fuoco incrociato da tutti gli schieramenti politici per colpirla. Offendere, senza ragionare, è sin dal primo giorno la moda imperante. In fondo nelle alchimie delle segrete stanze andrebbe bene tutto, ma lei no. Chissà perché. Virginia Raggi - aggiunge l'assessore - riesce quindi a mettere sempre d'accordo tutti, all'insegna di un consociativismo dell'insulto. Una serie di affermazioni con la bava alla bocca, senza costrutto. La ragione di fondo è facilmente intuibile. Esprimersi in modo trasparente, senza sotterfugi - sottolinea De Santis -. Non cedere ad accordi sotto banco e a lugubri logiche di palazzo. Rovesciare schemi consolidati, anche a costo di suscitare livore e reazioni scomposte in ogni fronte, sembra non piacere proprio. Si dimentica, però, che la politica si sviluppa sulle proposte e sui contenuti, non sulle aggressioni verbali. Ma questo i cittadini lo sanno. E anche su questo giudicheranno", conclude l'assessore. (Rer)