San Siro: Legambiente a Sala, serve progetto complessivo per quartiere, no a due stadi

- Guardare oltre lo stadio, per far vivere l’intero quartiere di San Siro, evitando inutili edificazioni. È quanto chiede Legambiente Lombardia in una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Sala. “Posto che non siamo affezionati al dibattito su quanti stadi occorre avere in città, francamente non vediamo la necessità di averne due nello stesso luogo. Vorremmo concentrarci su quella che si potrebbe già annunciare come una nuova massiccia edificazione sulla città, in un’area già abbastanza colorata di grigio e congestionata dal traffico. Crediamo che occorra alzare lo sguardo dallo stadio e occuparsi del contorno, collegando tra loro ad esempio, le grandi aree verdi dell’Ovest Milano e puntando su un quartiere a basse o nulle emissioni. Solo così lo stadio avrà reso un ulteriore servizio alla città”, dichiarano Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, e Franco Beccari, presidente del circolo Reteambeinte Milano. “Oggi infatti - proseguono - l’ambito dello stadio appare in tutta la sua desolante vastità, un'impalcatura ferrosa che svetta sulla copertura grigia del suolo, una ciambella con un contorno di cemento. Ancora più attorno edifici e aree verdi, in gran parte private, per nulla connesse con i vicini sistemi di verde pubblico. Il progetto si concentra troppo su se stesso: come salvare lo stadio originario, dove costruire il nuovo, come immettere nuovi importanti volumi in un’area, tra l’altro, già abbastanza edificata. Difficile invece trovare nel progetto complessivo elementi che colleghino, ad esempio, le grandi aree verdi pubbliche di quella zona di città per decongestionare e alleggerire la pressione, soprattutto del traffico, durante i grandi eventi”. (segue) (com)