San Siro: Legambiente a Sala, serve progetto complessivo per quartiere, no a due stadi (2)

- “Non basterà - secondo Meggetto e Beccari - una linea di metropolitana per evitare che le strade di accesso allo stadio si riempiano. Occorrono invece percorsi di collegamento ciclabili e pedonali, dai parcheggi di interscambio esterni, e il potenziamento dei mezzi pubblici. Insomma, occorre creare un vero e proprio quartiere a basse emissioni. Questo deve essere l’obiettivo partendo dalla valutazione sullo stadio. È necessario collegare il verde in tutto quel vasto quadrante urbano. L’ippodromo, il Parco Aniasi, quello delle Cave, Boscoincittà e di Trenno, Cascina Linterno, Piazza d’Armi e Monte Stella”. “Il Meazza rinnovato deve emergere da un abbraccio di verde, di qualità e accessibile, finalizzato ad aumentare la dotazione di spazi di verde pubblico di una città che, nonostante gli sforzi di questi ultimi anni, ne rimane gravemente sottodotata rispetto alle altre grandi città europee, anche in rapporto alla crescita demografica milanese che, se come ci auguriamo proseguirà nei prossimi anni, acuirà il bisogno di verde fruibile la cui insufficienza è stata fortemente percepita nelle difficili settimane di lockdown”, concludono i rappresentanti di Legambiente. (com)